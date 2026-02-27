LIVE Gran Bretagna-Italia 27-51 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | 10 punti di Mannion azzurri in assoluto controllo all’intervallo lungo

Alle 20:45 italiane si è acceso il parquet di Newcastle upon Tyne per la partita tra Gran Bretagna e Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027. Alla pausa lunga, gli azzurri conducono con un punteggio di 27-51, grazie ai 10 punti di Mannion. La ripresa è imminente e l’azione riprenderà sul campo, con le due squadre pronte a continuare la sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità a Newcastle upon Tyne: si riparte dal 27-51 con cui si era chiuso il primo tempo. 21:25 10 punti di Nico Mannion, 9 punti e 8 equamente divisi tra 'Momo' Diouf, Giovanni Veronesi e Amedeo Tessitori per gli azzurri – 10 punti di Carl Wheatle top scorer per la Gran Bretagna. 54.84% dal campo per la rappresentativa tricolore, con il 63.16% da due e il 41.67% dall'arco. Tessitori e compagni guidano anche la statistica dei rimbalzi (14-23) con 5 palle perse a fronte delle 6 dei nostri avversari. Si chiude il secondo quarto: dopo 20? l'Italia conduce agevolmente 27-51 sulla Gran Bretagna! 27-51 Penetrazione di Nico Mannion! 27-49 Semi-gancio perfetto di Saliou Niang.