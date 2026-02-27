LIVE Gran Bretagna-Italia 27-51 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | 8 punti di Veronesi azzurri in assoluto controllo all’intervallo lungo
Durante il secondo quarto delle qualificazioni mondiali di basket 2027, l’Italia ha chiuso in vantaggio con un punteggio di 27-51 sulla Gran Bretagna. A metà partita, gli azzurri hanno mostrato un controllo totale della partita, con Nico Mannion che ha segnato una penetrazione e Saliou Niang un semi-gancio preciso. L’Italia mantiene un margine consistente all’intervallo lungo.
Si chiude il secondo quarto: dopo 20' l’Italia conduce agevolmente 27-51 sulla Gran Bretagna! 25-47 GIOVANNI VERONESI! TRIPLA, 8 PUNTI PER L’ALA DELLA VANOLI CREMONA. 22-44 22 di Saliou Niang in lunetta per ‘doppiare ‘ancora i padroni di casa. 22-42 Completato il 2+1 dal centro della Virtus Bologna per ristabilire il +20. Time-out chiamato da Luca Banchi per provare a parlare un po’ con i suoi ragazzi su alcune situazioni di gioco. 19-38 USO PERFETTO DEL PIEDE PERNO DI DIOUF IN POST BASSO! +19 ITALIA. Punteggio ancora fermo, con diversi errori da parte di entrambe le squadre oltre a delle buone difese. 17-36 Altro giro perfetto ai liberi per il centro toscano per il +19 Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Gran Bretagna-Italia 5-18, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: 5 punti del debuttante Veronesi, azzurri a +13 dopo 5?Si chiude un primo quarto pressoché perfetto per l’Italia (14-32) sulla Gran Bretagna.
