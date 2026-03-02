LIVE Darderi-Hanfmann 7-6 4-3 ATP Santiago 2026 in DIRETTA | si procede in equilibrio in questo secondo parziale
Al torneo ATP di Santiago, nel match tra Darderi e Hanfmann, il punteggio è di 7-6, 4-3. Attualmente si sta giocando il secondo set, con il tedesco in vantaggio di un game. In questa fase, Hanfmann ha messo in rete un diritto incrociato mentre si difendeva. La partita prosegue in equilibrio.
30-15 Risposta di diritto incrociata e vincente del portacolori del bel paese. 0-15 Volée di diritto lungolinea e vincente giocata corta del tedesco. 15-0 Diritto lungolinea e vincente giocato a ridosso della rete di Hanfmann. 30-0 Largo il diritto incrociato giocato a ridosso della rete del numero 81 ATP. 0-40 In rete il diritto incrociato del nativo di Karlsruhe. Ci sono tre palle del controbreak. 40-40 Altro diritto incrociato e vincente, questa volta giocato a ridosso della rete, di Darderi. 15-40 Doppio fallo del portacolori del bel paese. Ci sono due palle break. 15-30 Diritto incrociato e vincente giocato a ridosso della rete del teutonico.
