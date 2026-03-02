LIVE Darderi-Hanfmann 4-3 ATP Santiago 2026 in DIRETTA | l’azzurro mantiene il break di vantaggio in questo primo parziale

Al torneo ATP di Santiago, Darderi e Hanfmann si affrontano in un match molto acceso, con il punteggio di 4-3 in favore dell’azzurro. Darderi, classe ’91, tiene il break di vantaggio grazie a un efficace servizio esterno. La partita è trasmessa in diretta e gli spettatori possono seguire ogni punto in tempo reale. La sfida prosegue con grande intensità e continui scambi.

30-30 Risposta di rovescio giocata al centro del campo vincente dell’azzurro. 15-15 Palla corta di diritto lungolinea e vincente del nativo di Karlsruhe. 2-1 In rete il rovescio incrociato del tedesco. Il portacolori del bel paese ottiene il break. 40-A Largo il rovescio incrociato del numero 81 ATP. C’è un’altra palla break. 15-40 Lungo il diritto lungolinea del classe ’91. Ci sono due palle break. 15-30 Largo il rovescio incrociato giocato in difesa del nativo di Karlsruhe. 40-30 Altro servizio vincente, questa volta interno, del portacolori del bel paese. 15-30 Rovescio lungolinea vincente giocato dal centro del campo del teutonico. 23:40 In caso di vittoria il teutonico sarebbe il terzo giocatore di età più avanzata ad aggiudicarsi il suo primo titolo nel circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Hanfmann, 4-3, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: l’azzurro mantiene il break di vantaggio in questo primo parziale Leggi anche: LIVE Darderi-Hanfmann, 2-1, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Li, 2-5, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’americana mantiene il break di vantaggio in questo primo parziale Una raccolta di contenuti su Darderi Hanfmann. Temi più discussi: LIVE Darderi-Hanfmann, 4-2, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro; Darderi-Hanfmann vale il titolo: quando e dove vedere la finale; Atp Santiago 2026, Darderi in finale: Baez battuto in due set; Cobolli super: trionfo ad Acapulco e best ranking. Darderi in finale a Santiago. LIVE Darderi-Hanfmann, 3-1, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: break dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Servizio esterno vincente del classe 2002. 40-0 Lungo il diritto lungolinea di Hanfmann. 30-0 Altro servizio ... oasport.it Dove vedere in tv Darderi-Hanfmann, Finale ATP Santiago 2026: orario, canale, streamingOggi, domenica 1° marzo, per quanto concerne l'ATP 250 di Santiago del Cile, si disputerà la finale del tabellone principale di singolare maschile: ... oasport.it Hanfmann sfida Darderi nella finale di Santiago: servizio potente, aggressività da fondo e una carriera costruita con pazienza. Ora è in cerca del suo primo titolo ATP - facebook.com facebook LUCIANOOO Darderi supera 6-4, 6-3 Baez e conquista la seconda finale dell’anno a Santiago, dove se la vedrà con il tedesco Hanfmann per il titolo Si ferma invece in semifinale la corsa di Jasmine Paolini nel WTA 500 di Merida, sconfitta dalla spagnola x.com