LIVE Cocciaretto-Li 2-5 WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’americana mantiene il break di vantaggio in questo primo parziale

A Doha l’americana Li allunga sul 5-2 nel primo set contro Cocciaretto. La tennista italiana cerca di reagire e conquista il punto con un passante lungolinea vincente, ma ora si trova sotto di un break e il match sembra complicarsi. La partita va avanti, con Li che mantiene il vantaggio e spinge per chiudere il set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 In rete il rovescio lungolinea di Cocciaretto. A-40 Smash lungolinea vincente dell'anconetana. 40-40 Servizio esterno vincente della classe 2001. 30-40 Servizio interno vincente della marchigiana. 15-40 Altro doppio fallo di Cocciaretto. Ci sono due set point. 15-30 Doppio fallo della numero 57 WTA. 15-15 Largo il rovescio incrociato della nativa di Ancona. 15-0 Servizio interno vincente della portacolori del bel paese. 5-2 Servizio al corpo vincente dell'americana. 40-0 Servizio esterno vincente della classe 2000. 30-0 Ace esterno di Li. 15-0 Diritto incrociato e vincente della numero 41 WTA.

