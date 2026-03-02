LIVE Darderi-Hanfmann 0-1 ATP Santiago 2026 in DIRETTA | il teutonico tiene il primo turno al servizio

Al torneo ATP di Santiago, il tennista tedesco Hanfmann ha conquistato il primo set contro l’azzurro Darderi, mantenendo il servizio. Durante il primo turno, Hanfmann ha ottenuto un ace esterno, portandosi avanti 15-0. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili tramite la diretta live.

15-40 Lungo il diritto lungolinea del classe '91. Ci sono due palle break. 15-30 Largo il rovescio incrociato giocato in difesa del nativo di Karlsruhe. 40-30 Altro servizio vincente, questa volta interno, del portacolori del bel paese. 15-30 Rovescio lungolinea vincente giocato dal centro del campo del teutonico. 23:40 In caso di vittoria il teutonico sarebbe il terzo giocatore di età più avanzata ad aggiudicarsi il suo primo titolo nel circuito maggiore. 23:38 Bilancio di vittorie e sconfitte in equilibrio per il nativo di Karlsruhe che conta 93 vittorie e sconfitte a livello ATP. 23:28 Nonostante un match in più. Il tedesco ha giocato complessivamente meno ore in campo rispetto il nativo di Villa Gesell in questo torneo.