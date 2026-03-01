LIVE Darderi-Hanfmann ATP Santiago 2026 in DIRETTA | l’azzurro si gioca il titolo!

Oggi si svolge la finale dell’ATP 250 di Santiago tra Darderi e Hanfmann. La partita è in corso e i due tennisti si stanno sfidando per conquistare il titolo. La diretta viene aggiornata in tempo reale per seguire ogni scambio e ogni punto. Gli appassionati possono cliccare per ricevere gli aggiornamenti più recenti sulla partita.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della finale dell'ATP 250 di Santiago. Il match vedrà il portacolori del bel paese Luciano Darderi opposto al tedesco Hanfmann. Partita che si preannuncia combattuta dato lo stato di forma dei due giocatori. A livello ATP ci sono due precedenti tra il nativo di Villa Gesell e il numero 81 ATP. L'ultimo risale al 2024 dove nella terra rossa di Cordoba l'azzurro si impose in due set (7-6 6-1) nei confronti del teutonico. Mentre il primo risale sempre all'ATP di Cordoba, però fu giocato nel 2023 nel primo turno di qualificazioni. Dove Darderi vinse 2 set a 0 con lo score di 6-3 6-4.