Accoltella il compagno denunciata e poi rilasciata | È legittima difesa

Oksana Murasova, 38 anni di origini lituane, ha ferito il suo compagno di 50 anni con un coltello durante una lite in casa a Milano, e poi ha dichiarato di aver agito in difesa propria. La donna è stata denunciata subito dopo l’incidente, ma è stata rilasciata poco dopo, sostenendo che si trattava di una legittima difesa. La scena si è svolta nel loro appartamento nel quartiere di Porta Romana, dove i vicini hanno chiamato la polizia dopo aver sentito le urla.
È stata denunciata e poi rilasciata Oksana Murasova, la donna di 38 anni di origini lituane che ieri, domenica 15 febbraio, ha accoltellato il compagno 50enne nel loro appartamento a Milano. La 38enne è accusata di lesioni aggravate, ma l'autorità giudiziaria ha ravvisato i presupposti per la legittima difesa. Alla polizia l'ex ballerina ha raccontato di una lite con il compagno, che l'avrebbe colpita ripetutamente con dei pugni, per poi bloccarla dopo un tentativo di fuga. In quel momento la 38enne avrebbe impugnato il coltello da cucina, per poi colpire l'uomo.
