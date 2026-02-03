Tramvia Firenze arriva l' ok del Consiglio comunale alla variante della linea 4.2

Da lanazione.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Firenze ha dato il via libera alla variante della linea 4.2 della tramvia. La decisione è arrivata con il voto favorevole della maggioranza, mentre alcune opposizioni hanno espresso dubbi. Ora si attende l’avvio dei lavori, che dovrebbero aumentare la capienza e migliorare il servizio di trasporto pubblico in città.

Firenze, 3 febbraio 2026 - Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato a maggioranza la proposta di delibera relativa all'efficacia della variante al Piano operativo per la linea 4.2 della tramvia: l'atto sancisce l'aggiornamento urbanistico necessario per il nuovo deposito della linea che collegherà le Piagge a Campi Bisenzio. Il tragitto nel territorio di Firenze, venne spiegato quando l'atto transitò dalla commissione urbanistica, sarà "a doppio binario". La variante - illustrata in aula dall'assessora all'urbanistica di Palazzo Vecchio Caterina Biti - si è resa necessaria "per ottimizzare il posizionamento del deposito tranviario in zona San Donnino". 🔗 Leggi su Lanazione.it

tramvia firenze arriva l ok del consiglio comunale alla variante della linea 42

© Lanazione.it - Tramvia Firenze, arriva l'ok del Consiglio comunale alla variante della linea 4.2

Approfondimenti su Tramvia Firenze

Giugliano: il caso dell’audio resta fuori dal consiglio comunale, via libera alla variante di via Del Mare

A Giugliano, il caso dell’audio diffuso sui social ha suscitato discussioni politiche, ma resta fuori dal consiglio comunale.

La nuova linea della tramvia di Firenze, ecco come sarà

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Tramvia Firenze

Argomenti discussi: Tramvia Firenze, cento operai in più per finire nel 2026 la linea fino a Bagno a Ripoli; Tramvia Firenze, il punto dopo un anno di cantieri: A breve altri 100 operai al lavoro; Stop ai treni dell'Alta Velocità a Firenze, disagi per tutto il weekend: cosa sapere; Tramvia Firenze, riaperto il ponte Hack a Novoli.

Tramvia di Firenze, a che punto è la linea Libertà-Bagno a RipoliTramvia di Firenze, è passato poco più di un anno dall’avvio dei cantieri della tramvia 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli. I primi lavori iniziarono il 25 gennaio 2025 in viale Giovine Italia e due giorni ... nove.firenze.it

tramvia firenze arriva lTramvia Firenze, cento operai in più per finire nel 2026 la linea fino a Bagno a RipoliCento operai in più per velocizzare i cantieri della tramvia, recuperando anche il ritardo di oltre un mese accumulato in piazza Beccaria, e chiusura dei lavori della linea piazza della Libertà-Bagno ... corrierefiorentino.corriere.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.