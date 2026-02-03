Tramvia Firenze arriva l' ok del Consiglio comunale alla variante della linea 4.2

Il Consiglio comunale di Firenze ha dato il via libera alla variante della linea 4.2 della tramvia. La decisione è arrivata con il voto favorevole della maggioranza, mentre alcune opposizioni hanno espresso dubbi. Ora si attende l’avvio dei lavori, che dovrebbero aumentare la capienza e migliorare il servizio di trasporto pubblico in città.

Firenze, 3 febbraio 2026 - Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato a maggioranza la proposta di delibera relativa all'efficacia della variante al Piano operativo per la linea 4.2 della tramvia: l'atto sancisce l'aggiornamento urbanistico necessario per il nuovo deposito della linea che collegherà le Piagge a Campi Bisenzio. Il tragitto nel territorio di Firenze, venne spiegato quando l'atto transitò dalla commissione urbanistica, sarà "a doppio binario". La variante - illustrata in aula dall'assessora all'urbanistica di Palazzo Vecchio Caterina Biti - si è resa necessaria "per ottimizzare il posizionamento del deposito tranviario in zona San Donnino".

