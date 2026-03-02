Due gruppi di giovani sono venuti alle mani durante una lite scoppiata all’esterno del residence «La Filanda» sulla strada statale 42 a Ranzanico al Lago. Durante l’alterco uno di loro è stato accoltellato e si trova in condizioni gravi. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.

RANZANICO. Il violento diverbio scoppiato all’esterno del residence «La Filanda», lungo la strada statale 42, a Ranzanico al Lago. Ad avere la peggio un uomo di origini albanesi. Colpito anche un ventiseienne italiano, ricoverato in codice giallo. Due persone ferite e portate in ospedale, una delle quali in gravi condizioni. Poteva finire anche peggio, domenica pomeriggio a Ranzanico, una lite scoppiata all’esterno del residence «La Filanda» lungo la strada statale 42. Sembrerebbe che all’origine dell’accaduto ci sia una questione di droga. Per ricostruire l’episodio stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Clusone, giunti sul posto insieme ai soccorritori, nell’area tra il negozio di articoli di caccia e pesca, l’ingresso dell’androne del complesso residenziale, il bar «Ignazi» e il lago di Endine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Lite per droga fra due gruppi di giovani. Un accoltellato: è ferito gravemente

Leggi anche: Lite per droga degenera a Ranzanico, un accoltellato: è ferito gravemente

Nembro, lite tra due gruppi di giovanissimi alla fermata Teb: 16enne ferito alla testa con una bottiglia di vetroÈ di un sedicenne trasportato in codice giallo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo e di un coetaneo medicato sul posto il bilancio di una lite tra due...

Tutto quello che riguarda Lite.

Temi più discussi: Lite per droga fra due gruppi di giovani. Un accoltellato: è ferito gravemente; Roma, arrestati tre ventenni per l'omicidio dopo la lite fra maranza a Cornelia: la vittima, un egiziano, aveva 22 anni; Spedizione punitiva finisce in tragedia: 33enne ucciso a coltellate a Firenze; Lite per droga degenera a Ranzanico, un accoltellato: è ferito gravemente.

Lite per droga fra due gruppi di giovani. Un accoltellato: è ferito gravementeIl violento diverbio scoppiato all’esterno del residence «La Filanda», lungo la strada statale 42, a Ranzanico al Lago ... ecodibergamo.it

Accoltellato durante una lite per la droga, gravissimo un 19enne: «È in terapia intensiva». Caccia all'aggressoreUn ragazzo di 19 anni è stato accoltellato nella tarda serata di mercoledì 15 ottobre 2025 in via Forni a Ostia. Centrato alla coscia destra è stato trasportato all'ospedale Grassi e poi trasferito al ... leggo.it

Una lite degenerata in momenti di tensione. Protesta nel carcere minorile Beccaria di Milano dove alcuni detenuti in celle diverse hanno iniziato a lanciarsi oggetti e ad aggredirsi. Attualmente la situazione dovrebbe essere tornata alla normalità. Il caos si è sc - facebook.com facebook

Ventenne accoltellato durante una lite nella notte a Lecco, gravissimo. Arrestato un 25enne presunto autore del ferimento #ANSA x.com