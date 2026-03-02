Lite a Reggio Emilia ferito da coltello in viale Timavo

Sabato mattina a Reggio Emilia, alle 11, la polizia di Stato è intervenuta in viale Timavo a seguito di una persona ferita da arma da taglio. Sul posto, gli agenti hanno trovato un uomo che presentava ferite da coltello. La vittima è stata assistita dai soccorritori e trasportata in ospedale per le cure necessarie. La zona è stata messa sotto controllo mentre si cercano eventuali testimoni.

Reggio Emilia, 2 marzo 2026 - Sabato mattina, verso le 11, la polizia di Stato era intervenuta in viale Timavo, a Reggio Emilia, per la presenza di una persona ferita da arma da taglio. Era stato trovato un cittadino di origine straniera con una ferita a una coscia ancora sanguinante, il quale riferiva di essere stato poco prima colpito con un coltello, al culmine di una discussione nata per futili motivi, da una persona a lui sconosciuto, che si era poi allontanato in fretta a bordo di un’autovettura. Dopo aver assicurato al ferito le mediche, con intervento sul posto dell’ambulanza, gli agenti della Squadra mobile hanno avviato le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lite a Reggio Emilia, ferito da coltello in viale Timavo Lite degenera in via Pozzo, spunta un coltello: un feritoCarabinieri e mezzi del 118 sono accorsi nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio all'angolo tra via Pozzo e via Alberoni per un'aggressione con... Reggio Emilia, ferito in una rissa in via DalmaziaReggio Emilia, 27 febbraio 2026 – Soccorsi mobilitati in tarda serata per una rissa avvenuta in via Dalmazia, all’altezza del civico 5, a Reggio... Approfondimenti e contenuti su Reggio Emilia. Temi più discussi: Travis Scott, ecco i prezzi dei biglietti per il concerto a Reggio Emilia; Il colloquio di lavoro è una trappola: violento pestaggio in piazzale Europa; Botte e minacce nel piazzale. Arriva la denuncia per il violento; Morde l’orecchio di un turista a Bangkok: 20enne reggiano arrestato poi liberato. Accoltella il marito dopo una lite: arrestata per tentato omicidio a Reggio EmiliaReggio Emilia, 3 marzo 2025 – Una lite furiosa, in piena notte con urla e rumori fortissimi: non era la prima volta che moglie e marito ingaggiavano una ‘battaglia’ in casa. Ma questa volta, il ... ilrestodelcarlino.it Lite in piazza Marconi a Reggio: fermato e denunciato un giovane trovato in possesso di un coltelloNel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio, una pattuglia del Nucleo antidegrado della Polizia locale di Reggio Emilia ha denunciato un giovane di 28 anni trovato in possesso una coltello con una lama di ... sassuolo2000.it Risultato inatteso a Reggio Emilia https://mdst.it/4bgnVpE #SportMediaset facebook Inter dominate in Reggio Emilia #SassuoloInter x.com