La torre dell' orologio di Palena illuminata con i colori del Venezuela | Contro ogni forma di violenza FOTO
La torre dell'orologio di Palena si è illuminata con i colori della bandiera venezuelana, giallo, blu e rosso, simbolo di vicinanza e solidarietà verso il popolo venezuelano. L’illuminazione rappresenta un gesto di sostegno contro ogni forma di violenza, rafforzando il legame tra le comunità e promuovendo un messaggio di rispetto e unità.
La torre dell'orologio di Palena illuminata con i colori della bandiera, giallo, blu e rosso, come vicinanza al popolo venezuelano. È la scelta dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio D'Emilio, che ha condiviso sui social le foto."Usiamo i colori del Venezuela per rigettare con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Il Comune di Avellino illumina di rosso Palazzo De Peruta e la Torre dell’Orologio contro la violenza sulle donne
Leggi anche: Una panchina rossa del Rotary contro ogni forma di violenza non solo di genere
Taglio del nastro a Marta per l'illuminazione della Torre dell'Orologio - Il 26 alle 19, è prevista l'accensione dell'illuminazione della Torre dell'Orologio ( alta 21 metri), nel centro storico che resterà ... ilmessaggero.it
Domani appuntamento con i #ReMagi della Torre dell'Orologio! Una tradizione che si rinnova nel giorno dell' #Epifania e della #Sensa, ogni ora dalle 8 alle 20, in piazza #SanMarco. I Re Magi e l’Angelo con la tromba escono dalla torre per sfilare davanti alla x.com
Ieri sera, alla Torre dell’Orologio - Museo Dal mare, “” ! Non solo come progetto, ma come spazio vivo di possibilità… La risposta è stata intensa: gli ospiti, gli artisti, le voci che si sono avvicinate con curiosità e desiderio di far parte - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.