La torre dell' orologio di Palena illuminata con i colori del Venezuela | Contro ogni forma di violenza FOTO

La torre dell'orologio di Palena si è illuminata con i colori della bandiera venezuelana, giallo, blu e rosso, simbolo di vicinanza e solidarietà verso il popolo venezuelano. L’illuminazione rappresenta un gesto di sostegno contro ogni forma di violenza, rafforzando il legame tra le comunità e promuovendo un messaggio di rispetto e unità.

La torre dell'orologio di Palena illuminata con i colori della bandiera, giallo, blu e rosso, come vicinanza al popolo venezuelano. È la scelta dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio D'Emilio, che ha condiviso sui social le foto."Usiamo i colori del Venezuela per rigettare con. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

