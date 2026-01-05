La torre dell' orologio di Palena illuminata con i colori del Venezuela | Contro ogni forma di violenza FOTO

La torre dell'orologio di Palena si è illuminata con i colori della bandiera venezuelana, giallo, blu e rosso, simbolo di vicinanza e solidarietà verso il popolo venezuelano. L’illuminazione rappresenta un gesto di sostegno contro ogni forma di violenza, rafforzando il legame tra le comunità e promuovendo un messaggio di rispetto e unità.

