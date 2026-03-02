L’Iran può colpire l’Italia? Qual è la capacità dei missili iraniani

L'Iran possiede un arsenale di missili con diverse capacità di gittata, che potrebbero teoricamente raggiungere alcune aree dell'Europa meridionale. La portata di questi missili varia, con alcuni modelli in grado di coprire distanze significative. Attualmente, si analizza se questa capacità possa includere anche l’Italia, considerando le caratteristiche tecniche delle armi disponibili.

Vediamo se l’Iran può colpire l’Italia con i propri missili, analizzando la capacità di gittata dell’arsenale iraniano. Secondo le stime teoriche si aggira intorno ai 1500-2000 Km, massimo 3000 per alcune tipologie. Ma non provate nella pratica. L’aumento dei prezzi dovuto al rincaro dei costi energetici, e dunque anche di benzina e bollette. Così come il rischio attentati e alle basi militari italiane posizionate sul Mediterraneo o in Medio Oriente. La guerra in Iran sta preoccupando ovviamente anche l’Italia, soprattutto per la presenza di nostri connazionali non solo nel paese persiano, ma anche nei paesi limitrofi. Come confermano i tanti video che stanno circolando sui Social per opera di italiani che vivono lì o vi si trovano momentaneamente. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

