L’esercito USA lancia il primo reparto di missili a lungo raggio per l’Europa

Il 15 dicembre, l’esercito statunitense ha istituito il primo reparto di missili a lungo raggio dedicato all’Europa, con l’attivazione del Terzo Battaglione del 12esimo Reggimento di Artiglieria da Campagna. Situato in Germania e sotto il comando del 56esimo Multi Domain Command, questo passo rappresenta un rafforzamento della presenza militare statunitense nella regione, evidenziando un’attenzione particolare alle questioni di sicurezza e difesa europee.

Lo scorso 15 dicembre l' U.S. Army ha attivato il Terzo Battaglione del 12esimo Reggimento di Artiglieria da Campagna della Seconda Multi Domain Task Force, con focus sull'Europa, formata sotto il comando del 56esimo Multi Domain Command e basato in Germania. Il battaglione, che ha sede a Fort Drum, New York, è stato inaugurato come Long Range Fires Battalion (LRFB) mentre in precedenza veniva indicato come "strategic" Fires Battalions, lasciando quindi intendere che i sistemi in dotazione al battaglione saranno diversificati secondo il principio attualmente in vigore del fuoco a lungo raggio dell'esercito statunitense.

