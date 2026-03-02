Francia pronta a partecipare alla difesa dei paesi del Golfo Starmer | Washington può usare le nostre basi per colpire siti iraniani

Il ministro degli Esteri francese ha dichiarato che la Francia è pronta a partecipare alla difesa dei paesi del Golfo, in un discorso tenuto questa mattina a Parigi. La dichiarazione arriva in un momento di crescente tensione nella regione, senza specificare dettagli o impegni concreti. Nel frattempo, un leader politico britannico ha affermato che Washington potrebbe utilizzare le basi nel Regno Unito per attacchi contro siti iraniani.

La Francia è «pronta a partecipare» alla difesa dei paesi del Golfo, secondo quanto annunciato questa mattina in una conferenza stampa a Parigi dal ministro degli Esteri, Jean-Noel Barrot. Il ministro ha annunciato il «sostegno intero e la piena solidarietà» di Parigi ai paesi «amici che sono stati bersaglio deliberato dei missili e dei droni delle Guardie della Rivoluzione e sono stati coinvolti in una guerra che non avevano scelto». Ha citato Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Iraq, Bahrein, Oman, Kuwait e Giordania. Starmer: Washington può usare le nostre basi per colpire siti iraniani Londra ha accettato di consentire agli Stati Uniti di utilizzare le basi militari britanniche per colpire i siti missilistici iraniani. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Germania, Francia e Gran Bretagna sono pronte ad «azioni difensive proporzionate» per «distruggere alla fonte la capacità dell'Iran di lanciare missili e droni». È quanto si legge in una nota congiunta di Berlino, parigi e Londra. «I leader del gruppo E3 sono s facebook