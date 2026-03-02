Le liquidazioni sono aumentate, con la Lombardia che registra il primato in Italia. I dati evidenziano un incremento legato al blocco dell’edilizia e alla fine degli aiuti finanziari post Covid. Le cifre si riferiscono a un contesto in cui le aziende e i lavoratori stanno affrontando difficoltà legate a queste situazioni, mentre le statistiche ufficiali documentano il trend.

Milano – La fine del “doping” creato anche sul lungo periodo dai sostegni durante il periodo della pandemia, settori in sofferenza, un’economia che rallenta e anche, a Milano, il blocco di operazioni immobiliari che sta facendo sentire i suoi effetti a cascata sulla filiera, mettendo in crisi piccole e medie imprese edili e ditte dell’indotto. Questi e altri fattori sono alla base di un aumento delle liquidazioni giudiziali dichiarate dal Tribunali lombardi, procedure finalizzate a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente in favore dei creditori. I dati dei primi mesi dell’anno Dietro i numeri storie di imprese arrivate all’epilogo, posti di lavoro azzerati e debiti che si accumulano nella “locomotiva d’Italia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Liquidazioni in aumento, il triste primato della Lombardia. Pesano il blocco dell’edilizia e la fine degli aiuti post Covid

Liquidazioni in aumento, il triste primato della Lombardia. Pesano il blocco dell'edilizia e la fine degli aiuti post Covid

Liquidazioni in aumento, il triste primato della Lombardia. Pesano il blocco dell’edilizia e la fine degli aiuti post CovidSolo nel Milanese 113 procedure nei primi due mesi dell’anno. I consulenti del lavoro: Per ora prudenza e mancato rinnovo di contratti a termine. Nella manovra benefici limitati: la coperta è corta ... ilgiorno.it

In aumento le liquidazioni giudiziali nei tribunali di Trento e di RoveretoNel corso del 2025 le aperture di liquidazione giudiziale registrate presso i tribunali di Trento e di Rovereto e monitorate dall'Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio sono state 48, ... rainews.it

