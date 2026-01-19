A Milano prezzi degli affitti al capolinea è il primo calo del post Covid | quanto costano le case in città

A Milano, i prezzi degli affitti al capolinea hanno registrato il primo calo post-Covid. Dopo anni di crescita continua, questa variazione rappresenta un cambiamento nel mercato immobiliare della città. Conoscere l’attuale situazione dei costi delle case è importante per chi cerca una sistemazione o investimenti nel settore. Di seguito, un’analisi aggiornata sui prezzi delle locazioni a Milano e le tendenze recenti.

Una diminuzione nei canoni di locazione che, seppur lieve, delinea un quadro preciso: i prezzi degli affitti erano arrivati alle stelle, e ora non possono fa altro che scendere Una crescita sostenuta, quasi inarrestabile, quella degli ultimi anni per il mercato delle locazioni immobiliari. Crescita che ora, a Milano, si arresta. A confermarlo sono i dati dell’Ufficio studi di Gruppo Tecnocasa, che ha evidenziato come nel primo semestre del 2025 - a livello nazionale - si è registrato un rallentamento della crescita dei canoni d’affitto. A Milano, in particolare, per la prima volta nel post Covid, i canoni non sono aumentati.🔗 Leggi su Milanotoday.it

