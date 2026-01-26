Sos medici e infermieri in Puglia l' aumento post Covid è impercettibile E altri 6mila vanno via

In Puglia, l’incremento di medici e infermieri post Covid è stato minimo, mantenendo invariata la criticità nelle piante organiche degli ospedali. Nonostante gli aumenti, circa 6.000 professionisti lasciano la regione, evidenziando le sfide persistenti nel sistema sanitario locale. Questi dati riflettono una situazione complessa che richiede analisi e interventi mirati per garantire servizi adeguati ai cittadini.

Dopo il Covid anche in Puglia, come nel resto d'Italia, è aumentato il numero di medici e infermieri negli ospedali, ma la voragine nelle piante organiche è rimasta pressoché invariata. Lo evidenzia una relazione di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali: l'incremento è quasi impercettibile e il divario con le Regioni del Nord si è persino ampliato in alcuni casi. Non solo: entro il 2030, nella sanità pugliese 6mila operatori usciranno dal sistema tra medici e infermieri. I dati Nel 2019 erano operativi 6.631 medici, al 31 dicembre del 2023 (ultimo dato preso in considerazione) sono diventati 6. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Braccialetti SOS nei pronto soccorso: medici e infermieri potranno denunciare una violenzaIn alcuni pronto soccorso italiani, i medici e gli infermieri avranno a disposizione braccialetti SOS per segnalare tempestivamente eventuali episodi di violenza o aggressione.

Leggi anche: “Carenza di infermieri? Molti vanno in pensione, altri si dimettono”

