L’intelligenza artificiale è un furto Rischiamo il cervello all’ammasso

Franco Bernabè, ex top manager e attuale presidente dell’Università di Trento e di Techvisory, ha dichiarato in un’intervista a La Stampa che dietro il successo dell’intelligenza artificiale si nasconde un furto con scasso. Ha affermato che l’IA rappresenta un rischio per il cervello umano e che tutti sono attratti da questa tecnologia. La sua opinione mette in discussione il modo in cui l’IA viene sviluppata e utilizzata.

Dietro il successo dell'Intelligenza artificiale c'è un furto. Con scasso. Franco Bernabè, una vita da top manager, oggi presidente dell'Università di Trento e di Techvisory, lo dice oggi in un'intervista a La Stampa: «Tutti sono affascinati dall'IA. È come se fosse un videogioco. Ovviamente non è così. Ma per tradurre il potenziale degli strumenti in un vero beneficio per la produttività c'è ancora molto da fare. Non basta impacchettare prodotti che si trovano gratis sul mercato con una pellicola di software per poterli utilizzare in sicurezza nei processi delle aziende e della pubblica amministrazione. Bisogna sviluppare tecnologie originali».