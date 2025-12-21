Un gruppo di esperti lancia l’allarme | l’Intelligenza Artificiale danneggia il nostro cervello

Un gruppo di esperti, tra professori universitari e medici, ha espresso preoccupazioni riguardo agli effetti dell’Intelligenza Artificiale sul nostro cervello. L’uso continuativo di questa tecnologia potrebbe comportare rischi per la salute mentale e il benessere sociale. La sua diffusione solleva domande sulla compatibilità con il lavoro e la vita quotidiana. È importante valutare attentamente i pro e i contro di questa innovazione, perché il suo impatto può essere significativo su diversi aspetti della nostra società.

Uno studio di esperti, professori universitari e medici, è seriamente preoccupato: chi utilizza in modo continuativo l'Intelligenza Artificiale corre un serio rischio Alleato strategico o nemico da combattere? Una possibilità concreta in ambito lavorativo o un mostro che può portare alla perdita di posti di lavoro? Sull'utilità dell'Intelligenza Artificiale sono nati dubbi e perplessità. Ma oltre l'aspetto lavorativo, esiste un altro dubbio ancora più pesante, che è stato tirato in ballo da un gruppo di esperti. Quanto influisce l'utilizzo dell'AI sul cervello delle persone? Quali problematiche può portare a livello cognitivo?

