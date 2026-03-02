L' incontro | La salute è un diritto costituzionale

Lunedì 2 marzo 2026, dalle ore 17:30, si terrà l'assemblea cittadina dal titolo "La salute è un diritto costituzionale", a Udine, presso la Sala Scrosoppi (ingresso via Ellero, 3). L'evento è organizzato dal Coordinamento udinese per la salute pubblica e dal Coordinamento salute Fvg. La tavola rotonda sui nodi irrisolti della sanità territoriale udinese sarà introdotta da Angela Calabretta e da Maria Angela Bertoni del Coordinamento udinese per la salute pubblica. Andrea Traunero (Fp-Cgil) affronterà il tema delle liste d'attesa, mentre Maria Marion (SPI-CGIL) quello dei percorsi di cura per la popolazione anziana. All'assemblea sono invitati il sindaco di Udine, l'amministrazione comunale e la cittadinanza tutta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

