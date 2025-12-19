La Corte di giustizia Ue | il Tribunale costituzionale polacco non rispetta i requisiti del diritto europeo

Roma, 19 dicembre 2025 – Il Tribunale costituzionale polacco non soddisfa i requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dal diritto dell’Unione europea a causa di irregolarità nella nomina di tre dei suoi giudici e della presidente Julia Przy??bska. È quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’UE nella sentenza pubblicata il 18 dicembre. Secondo la CGUE, le modalità di nomina di tre membri del Tribunale – avvenute nel dicembre 2015 – e della sua presidente, designata l’anno successivo, compromettono i requisiti di un organo giurisdizionale “precedentemente costituito per legge”. La Corte ha così accolto il ricorso presentato dalla Commissione europea in seguito a due sentenze del Tribunale costituzionale polacco che mettevano in discussione il primato del diritto dell’UE su quello nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Corte di giustizia Ue: il Tribunale costituzionale polacco non rispetta i requisiti del diritto europeo Leggi anche: Tutelare il diritto di difesa degli imputati: ecco perché il processo per l’omicidio Regeni si ferma in attesa della Corte Costituzionale Leggi anche: Sostenibilità e diritto ambientale: in Provincia magistrati e giudici della Corte suprema di giustizia del Brasile Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Video. Polonia, Corte giustizia Ue: tribunale costituzionale non indipendente; Note critiche alla decisione del Tribunale di Ravenna alla luce della sentenza Pauni della CGUE; Corte di giustizia dell’Unione europea: Il Tribunale costituzionale polacco ha violato il diritto dell’Unione non rispettando le nostre sentenze; La Commissione LIBE e il Consiglio dell’Unione europea approvano l’elenco dei Paesi ''sicuri''. Polonia, Corte giustizia UE: tribunale costituzionale non è indipendente a causa di nomine politiche - Il tribunale costituzionale è il più alto organo giudiziario della Polonia, responsabile di verificare la compatibilità delle leggi e degli accordi internazionali con la Costituzione del Paese View on ... msn.com

Storica sentenza della Corte di Giustizia europea: Frontex fu coinvolta nell’espulsione illegale di un siriano - La Corte di Giustizia UE ha stabilito che Frontex ha partecipato all'espulsione illegale di un rifugiato siriano nel 2020 ... ilfattoquotidiano.it

Riforma della giustizia sportiva, dall’avvocato dell’UE un assist ad Agnelli e Arrivabene - L'avvocato generale della Corte di giustizia dell'UE dà ragione ad Agnelli e Arrivabene e piccona uno dei punti fermi della giustizia sportiva. panorama.it

Il parere non vincolante ma importante avvocato Corte Giustizia Europea dà ragione ad Andrea Agnelli & ARRIVABENE !!!!! - facebook.com facebook

Espulsioni, svolta storica: Frontex è imputabile La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha scritto una pagina storica nella lunga saga giudiziaria volta ad affermare l’imputabilità della polizia di frontiera europea Agostina Pirrello x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.