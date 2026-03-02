L’improvvisazione con il pubblico sta rovinando la stand up comedy?

L’improvvisazione con il pubblico sta diventando un tema caldo nella stand-up comedy. Molti comici si trovano a dover affrontare domande come «Siete una coppia?», «Cosa fai nella vita?» o «Da dove vieni?», che spesso interrompono lo spettacolo e mettono in difficoltà gli artisti. La scelta di coinvolgere gli spettatori si scontra con le difficoltà di gestire le risposte imprevedibili.

«Siete una coppia?», «Come vi siete conosciuti?», «Cosa fai nella vita?», «Da dove vieni?». Una buona parte dei video pubblicati sui social dai comici, italiani o stranieri, da alcuni anni, comincia con una di queste domande rivolte al pubblico. Nella stand up comedy, la forma di comicità tipicamente americana che da tempo è diventata un genere di successo anche in Italia, è sempre più centrale il cosiddetto "crowd work", cioè il coinvolgimento del pubblico su cui costruire interazioni improvvisate sul momento.