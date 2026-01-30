Stand up comedy e improvvisazione di scena in Sala San Luigi con il collettivo Pota Boyz

Venerdì sera la Sala San Luigi si riempie di risate con i Pota Boyz. Il collettivo comico italiano porta sul palco uno spettacolo che combina stand-up e improvvisazione, creando un mix divertente e originale. L’appuntamento, alle 21, è un’occasione per vedere dal vivo un gruppo che sta conquistando la scena con il suo stile fresco e spontaneo.

Stand-up comedy e improvvisazione tornano protagonisti in Sala San Luigi. Venerdì 6 febbraio, alle ore 21, a salire sul palco saranno i Pota Boyz, collettivo comico italiano tra i più originali della scena contemporanea, noto per il suo mix di stand-up comedy e improvvisazione teatrale. Il Pota Boyz Comedy Show nasce come progetto di sei comici professionisti di Brescia – Andrea Saleri, Tiberio Cosmin, Davide Omino, Davide Sberna, Giovanni Romano e Adriano Pariante – che portano sul palco un format dinamico e interattivo. La prima parte dello spettacolo vede ogni artista esibirsi in monologhi personali di stand-up comedy; nella seconda parte, la performance si trasforma in una sessione collettiva di improvvisazione, costruita sulle “premesse” suggerite dal presentatore e dal pubblico stesso, rendendo ogni serata unica e irripetibile.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Pota Boyz

Venerdì 16 gennaio, la Sala San Luigi ospita la rassegna San Luigi Comedy Night con il comico Daniele Gattano e il suo spettacolo “Perestrojka e Pancake”.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pota Boyz

Argomenti discussi: Stand up comedy all'On Stage, Marco Los apre la stagione 2026; Teatro del Parco: torna la rassegna di stand up comedy; Maura Bloom conquista Teatro Stradanuova: doppia serata tra stand-up comedy e podcast live; La satira plana sull’On Stage. Sul palco del club di Castelfidardo si accende il microfono della stand up comedy, il via con Marco Los.

Se ti piace la stand-up comedy, non perderti queste 5 serie tvSe ami la stand-up comedy, queste cinque serie TV imperdibili ti faranno ridere e scoprire cosa succede dietro le quinte. serial.everyeye.it

Stand up comedy, cineforum e film: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaI cineforum a Gorle e a Romano di Lombardia, la stand up comedy al Daste Bergamo e film. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 28 gennaio. Ecco gli ... bergamonews.it

La Fenice com'era Teatro La Fenice Sala Giuseppe Sinopoli Campo San Fantin San Marco Fino al 12.02.26 - facebook.com facebook

25/1/26. Incontro il 21/1 in sala San Filippo a Chioggia organizzato da CGIL SPI: "Perché le liste d’attesa nella sanità pubblica Come tutelarsi". Fra le proposte:potenziamento del servizio sanitario e rafforzamento della filiera territoriale. In FB le cronaca e inter x.com