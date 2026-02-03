Venerdì sera, alla Sala San Luigi di Forlì, va in scena il ‘Pota Boyz Comedy Show’. Il collettivo porta sul palco risate e improvvisazione, attirando un pubblico curioso di scoprire la comicità più fresca e originale del momento. Lo spettacolo comincia alle 21 e promette un’ora di divertimento garantito.

Venerdì alle 21, la Sala San Luigi di Forlì apre le porte alla comicità contemporanea con il ’ Pota Boyz Comedy Show ’, spettacolo dal vivo firmato da uno dei collettivi più originali e seguiti della scena italiana. Nato a Brescia, il progetto riunisce sei comici professionisti, quali Andrea Saleri, Tiberio Cosmin, Davide Omino, Davide Sberna, Giovanni Romano e Adriano Pariante, capaci di coniugare stand-up comedy e improvvisazione teatrale in un format dinamico e capace di coinvolgere. Lo spettacolo è strutturato in due momenti distinti: una prima parte dedicata ai monologhi di stand-up, in cui ogni artista porta sul palco il proprio universo comico, e una seconda parte interamente improvvisata, costruita su suggerimenti, spunti e reazioni suggerite dal presentatore e dal pubblico, che diventa parte attiva dello show. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Risate e improvvisazione con il ’Pota Boyz Comedy Show’

Approfondimenti su Pota Boyz Comedy Show

Venerdì sera la Sala San Luigi si riempie di risate con i Pota Boyz.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Cose che puoi dire in manifestazione e a letto #perte #potaboyz #shorts #comedy

Ultime notizie su Pota Boyz Comedy Show

Argomenti discussi: Risate e improvvisazione con il ’Pota Boyz Comedy Show’; Risate e pensieri. Din Don Down accende una piccola luce; Risate a briglia sciolta: i Pota Boyz conquistano Forlì; Il nuovo show di Uccio De Santis: Tra battute e risate racconto questa Italia.

La carogna risate e improvvisazioni domenica al Piccolo Teatro Libero di Brescia SanpolinoLa Carogna, lo spettacolo che, se riesci a non ridere, ti rimborsa il biglietto. quibrescia.it

Agnone, risate e poesia con Romeo e Giulietta – L’amore è saltimbanco al Teatro Italo ArgentinoAGNONE - Il Teatro Italo Argentino di Agnone si prepara ad accogliere una serata all’insegna della comicità, della tradizione e della grande ... molisenetwork.net

Pota Boyz Comedy Show | POTA BOYZ @Forlì - facebook.com facebook