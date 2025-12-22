Tommaso Giacomel si prende la vittoria nella mass start di Le Grand Bornard e lo fa alla grande, lanciando la fuga solitaria nel penultimo giro per poi infilare una raffica nel poligono finale e godersi la tornata conclusiva in perfetta solitudine. È il terzo successo personale del 25enne trentino, il secondo della stagione dopo la sprint di Hochfilzen: il finanziere del Primiero chiude nel migliore dei modi un 2025 dove è stato tra i principali protagonisti del biathlon mondiale. Giacomel incappa in un errore nel poligono d’apertura, a terra: sarà l’unico per l’intera gara, perchè la risalita dell’azzurro sarà costante, tanto da permettergli di tornare a contatto coi migliori alla terza sessione di tiro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’orgoglio del trentino: "Mi sentivo imbattibile nonostante il tifo per i miei avversari». Giacomel regna a Le Grand Bonard

Leggi anche: Tommaso Giacomel: “Sentivo la gente che mi tifava contro…Volevo prendermi un vantaggio”

Leggi anche: Milan, Caldara e gli infortuni: “Mi sentivo proprio male, mi sentivo una m***a”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L’orgoglio del trentino: "Mi sentivo imbattibile nonostante il tifo per i miei avversari». Giacomel regna a Le Grand Bonard - Tommaso Giacomel si prende la vittoria nella mass start di Le Grand Bornard e lo fa alla grande, lanciando la fuga solitaria nel penultimo giro per poi infilare una raffica nel poligono finale e goder ... sport.quotidiano.net