Lillo e Greg tornano sul palco del Teatro Olimpico con “Movie Erculeo”, il loro nuovo spettacolo. Lo spettacolo segna un ritorno all’arte surreale del duo, che porta in scena un'esibizione ricca di humour e situazioni inaspettate. La rappresentazione ha luogo in questa prestigiosa sede teatrale e coinvolge il pubblico con la loro comicità unica.

Cosa: Movie Erculeo, il nuovo spettacolo di Lillo e Greg che celebra il ritorno all'arte surreale del duo.. Dove e Quando: Dall'11 marzo al 3 aprile 2026 presso il Teatro Olimpico di Roma.. Perché: Un'occasione imperdibile per ammirare il duo umoristico più amato d'Italia in un format metateatrale che decostruisce i generi cinematografici con la consueta genialità.. Il ritorno di Lillo e Greg sui palcoscenici romani non è mai un evento banale, ma questa volta il clima che si respira attorno al loro nuovo progetto ha un sapore particolare. Con Movie Erculeo, in scena dall'11 marzo al 3 aprile presso il prestigioso Teatro Olimpico, il duo umoristico più acclamato d'Italia compie un'operazione di ritorno alle origini, riscoprendo quella vena surreale e quella cifra stilistica che li ha resi icone della comicità contemporanea.

© Ezrome.it - Lillo e Greg al Teatro Olimpico con Movie Erculeo

Movie Erculeo, Lillo e Greg al Teatro OlimpicoLillo & Greg tornano in Movie Erculeo al Teatro Olimpico di Roma dall'11 marzo al 3 aprile 2026.

Sanremo 2026, Carlo Conti scherza con Lillo e rievoca la gaffe di Petrecca: “Siamo al teatro Olimpico” | VIDEOUna delle tante gaffe di Paolo Petrecca durante la disastrosa telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e...

Lillo e Greg tornano al Teatro Olimpico con Movie Erculeo e Latte e i suoi derivati:videointervista

