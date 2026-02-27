Movie Erculeo Lillo e Greg al Teatro Olimpico

Lillo e Greg tornano in scena con lo spettacolo Movie Erculeo al Teatro Olimpico di Roma, dal 11 marzo al 3 aprile 2026. Lo spettacolo è scritto da Claudio Greg Gregori e Pasquale Lillo Petrolo e vede protagonisti anche Federica Cifola, Vania della Bidia, Attilio Di Giovanni e Marco Fiorini. La produzione prevede una serie di repliche durante il periodo indicato.

Lillo & Greg tornano in Movie Erculeo al Teatro Olimpico di Roma dall'11 marzo al 3 aprile 2026. Il duo umoristico più acclamato di Italia torna in teatro più in forma che mai. Questa volta con un progetto che torna ad attingere alle origini della loro arte surreale, che intreccia differenti linguaggi e stili, caratteristici di ambiti anche molto lontani tra loro, in un ricamo di esilarante freschezza, intelligenza e ironia.