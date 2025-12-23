Libri in uscita nel 2026 | le prime novità dell’anno

Il 2025 sta per volgere al termine, ma all’orizzonte ci sono diverse storie imperdibili. Il nuovo anno, dal punto di vista editoriale, porterà nelle librerie di tutta Italia interessanti novità accanto al ritorno di grandi nomi della letteratura nazionale e internazionale. A gennaio, per esempio, uscirà per Nord L’alba dei Leoni, nuovo capitolo della saga dei Florio di Stefania Auci, mentre HarperCollins rilascerà L’ultimo colpo di Don Winslow. A marzo, Feltrinelli pubblicherà Gracias a la vida, l’autobiografia del ct della Nazionale femminile di volley campione del mondo Julio Velasco. Ecco quali sono i titoli più attesi già annunciati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

