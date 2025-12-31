Libri in uscita a gennaio 2026 | novità da non perdere

Ecco le principali novità editoriali in uscita a gennaio 2026. Tra i titoli in programma, spiccano “Io sono perfetto” di Paolo Ruffini, “Morte in Cornovaglia” di Daniel Silva e il nuovo giallo della Signora in giallo. Queste pubblicazioni rappresentano interessanti proposte per gli amanti della narrativa, del thriller e del genere giallo, offrendo una panoramica delle novità che arriveranno nelle librerie nel primo mese dell’anno.

Tra i libri di gennaio 2026 spiccano "Io sono perfetto" di Paolo Ruffini, "Morte in Cornovaglia" di Daniel Silva e il nuovo giallo della Signora in giallo. I libri di gennaio 2026 arrivano in libreria con storie intense, diversissime tra loro, ma unite da un filo comune: il bisogno di sentirsi umani in un mondo che pretende perfezione. Dal romanzo sorprendente di Paolo Ruffini, che ribalta l'idea stessa di normalità, al nuovo thriller internazionale di Daniel Silva, fino al ritorno della Signora in giallo in un delitto immerso nella neve, il mese offre racconti che parlano di seconde possibilità, fragilità, misteri e sentimenti che tornano a bussare quando meno ce lo aspettiamo.

I romanzi da non perdere a gennaio 2026 tra famiglia, memoria e guerra - Gennaio 2026 si apre con un panorama narrativo sorprendentemente ricco e stratificato, in cui la letteratura italiana e internazionale sembrano voler interrogare ... today.it

Libri in arrivo nel 2026: 10 novità da non perdere - Libri in arrivo nel 2026: 10 novità da non perdere e quando escono. mam-e.it

LIBRI DA LEGGERE 2026 | Saggi da non perdere

Libreria Fuori Porta. KATO · Turn The Lights Off (Radio Edit). LIBRI IN USCITA PRE-ORDINA la tua copia da noi Ecco alcune delle novità più attese a Gennaio 2026: La sonnambula - Pitzorno L’alba dei leoni - Audi Dimmelo in segreto - R - facebook.com facebook

