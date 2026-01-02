Raid aerei israeliani nel sud del Libano

Israele ha effettuato recenti raid aerei nel sud del Libano, in risposta alla scadenza del termine per il disarmo di Hezbollah lungo il confine tra i due Paesi. Gli attacchi si inseriscono in un contesto di tensione crescente nella regione, evidenziando le delicate relazioni tra Israele e Libano. La situazione rimane sotto stretta osservazione internazionale, mentre le autorità coinvolte monitorano gli sviluppi.

Israele ha lanciato una serie di attacchi aerei nel sud del Libano, alla scadenza del termine per il disarmo di Hezbollah lungo il confine tra i due Paesi. I raid hanno colpito diverse zone, tra cui le aree periferiche dei villaggi di Ansar e Zrariyeh. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira infrastrutture del movimento sciita. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Raid aerei israeliani nel sud del Libano Leggi anche: Raid israeliani nel sud del Libano Leggi anche: Libano, raid israeliani in 3 città nel Sud del Paese La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gaza, Israele: Violata la tregua, risponderemo. Hamas nega; Raid israeliani a est e sud della Striscia di Gaza, operazioni contro Hamas a Rafah; Quattordici Paesi, compresa l'Italia, condannano i nuovi insediamenti in Cisgiordania - Il Ministro degli Esteri Sa'ar afferma che Israele respinge le critiche rivoltegli da 14 Paesi in merito agli insediamenti in Cisgiordania; Israele, Idf apre il fuoco vicino a una pattuglia Unifil: un militare ferito. Medioriente, raid aerei israeliani nel sud del Libano - (LaPresse) Israele ha lanciato una serie di attacchi aerei nel sud del Libano, alla scadenza del termine per il disarmo di Hezbollah lungo ... stream24.ilsole24ore.com

Gaza, Israele bombarda Rafah e Khan Yunis con raid aerei, carri armati e artiglieria - L’aviazione israeliana ha condotto lunedì una serie di raid aerei contro la città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, accompagnati da un intenso fuoco di armi pesanti da parte di veicoli militar ... globalist.it

Israele, nuovi raid nel sud di Gaza - Al Jazeera ha riportato di nuovi attacchi aerei da parte di Israele a sud di Gaza. lettera43.it

Three killed in Israeli drone attack on southern Lebanon

Somalia. Serie di raid aerei Usa tra il 22 e il 25 dicembre. Sempre Shabaab nel mirino. Azione in parallelo a quella in Nigeria anche se siamo in contesto diverso. x.com

Oltre un milione di case sono rimaste senza elettricità nella capitale ucraina, Kiev, e nelle aree circostanti dopo i nuovi massicci raid aerei russi. Lo ha riferito la compagnia energetica Dtek "Il primo raid ha lasciato senza elettricità oltre 700.000 clienti questa - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.