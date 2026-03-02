Lezioni di comicità Chiacchiere con Fabio De Luigi

Deluigitudine, o dell’arte di non prendersi sul serio e mettere tutti d’accordo. E di raccontare i bambini e la genitorialità senza isteria. Come in “Un bel giorno”, il film in uscita, che non vuole spiegare nulla a nessuno. C’è un ragazzo vittima di bullismo, “ma senza pietismo, è a servizio della storia” Fabio De Luigi è rilassato. Arriva ora dalla proiezione del suo film che ha visto per la prima volta con la troupe e il cast. L’aria ancora un po’ sorpresa - la faccia di chi ha scoperto di aver passato un esame anche se non ci contava. “Quando vedi il film finito arriva la resa dei conti. non sai mai se quello che hai fatto ha senso. Però mi sembravano tutti contenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Lezioni di comicità. Chiacchiere con Fabio De Luigi Sanremo 2026, Virginia Raffaele torna in coppia con Fabio De LuigiPer Virginia Raffaele quello dell'Ariston non è mai stato un palco come tutti gli altri, ma un vero e proprio punto di svolta di una... Un Bel Giorno, il film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele"Sono felice di accompagnare con la manina Fabio per la prima volta al Festival" così Virginia Raffaele durante la conferenza stampa di presentazione... Tutti gli aggiornamenti su Lezioni di. Argomenti discussi: Carnevale a Milano 2026; Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana. Carlo Verdone, la lezione di comicità etica con la Fondazione Guido CarliIl sorriso come cura e i grandi comici italiani mobilitati per un giorno all’anno nei reparti degli ospedali oncologici e nelle strutture sanitarie dedicate a chi soffre di disagio mentale. La ... iltempo.it