Lezione di legalità | gli studenti e il bullismo

Si chiama " Educhiamo insieme alla Legalità ". E’ il progetto voluto dal questore Capocasa in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. Nella settimana appena trascorsa, la Polizia di Stato ha incontrato circa 220 studenti delle scuole primarie e secondarie di secondo grado di Ancona. In particolare, il 23 febbraio, i poliziotti della Questura e del Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica hanno fatto visita agli alunni dell’Istituto "Grazie-Tavernelle", mentre il 25 gli incontri si sono svolti all’Istituto comprensivo "Scocchera". Tanti i temi trattati nelle due mattinate, nel corso delle quali i giovani studenti sono stati sensibilizzati sull’uso consapevole di internet e dei social, sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché sull’importanza del rispetto come antidoto verso la violenza di genere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

