Gli studenti a lezione di legalità

Mercoledì 25 febbraio, presso la sala consigliare di Masi Torello, si è svolto un incontro sulla legalità rivolto agli studenti. L’amministrazione comunale ha accolto le classi quarta e quinta della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo

Un incontro sulla legalità rivolto agli studenti. Mercoledì 25 febbraio, presso la sala consigliare di Masi Torello, l’amministrazione comunale ha accolto le classi quarta e quinta della scuola primaria, e tutte le classi della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo "Alberto Manzi". I professori e gli alunni sono stati ospiti di un incontro legato al tema della legalità. Come relatori, sono intervenuti il maresciallo capo Ciro Longobardi, comandante della stazione dei carabinieri di Voghiera, e il carabiniere Valentina Viola della stazione di Santa Maria Codifiume. Le forze dell’ordine hanno dialogato con le classi, presentando tematiche di grande attualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti a lezione di legalità Gli studenti del Calcara a lezione di legalità con i carabinieriNell’ambito delle iniziative di diffusione della “Cultura della Legalità”, che ogni anno l’Arma dei Carabinieri ripropone in forza dei protocolli... I magistrati incontrano gli studenti di Riccione: una lezione sulla cultura della legalitàL’incontro rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo 1, nell’ambito del progetto “Percorsi Legalità:... Spoltore, i ragazzi a lezione di legalità Una selezione di notizie su studenti. Temi più discussi: Gli studenti a lezione di legalità; Studenti a lezione di legalità all’istituto professionale Ianas di Tortolì; Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni, ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti [ELENCO per REGIONE]; Studenti a lezione al Taliercio contro violenze e bullismo | VIDEO. Porto Torres, studenti a lezione di legalitàMobilitazione dei militari dell’Arma, in cattedra nel porto turistico di Porto Torres, nello scalo gestito dalla Nautica Service srl, per accrescere nei giovani studenti la cultura della legalità e ... unionesarda.it La violenza comincia da ciò che tolleriamo: gli studenti del Manzoni di Varese a lezione di rispettoUna mattinata di confronto nell'istituto varesino con la partecipazione della Polizia di Stato e del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati per analizzare i segnali del disagio ... varesenews.it Morte Khamenei, 300 studenti iraniani in festa sul Molo Audace a Trieste facebook #ultimora Schettini costringe i suoi studenti a indicarlo nel televoto e vince Sanremo lercio.it/schettini-cost… x.com