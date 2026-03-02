L' ex premier Dini | Se abbiamo condannato Putin

Un ex premier ha commentato la condanna di Putin, affermando che, pur considerando l’invasione di un Paese sovrano con azioni militari, gli Stati Uniti stanno facendo lo stesso con l’Iran. La sua riflessione si concentra sulla coerenza tra le azioni internazionali e le condanne ufficiali. La discussione ruota attorno alle differenze tra i comportamenti delle varie nazioni e come vengono percepite le invasioni.