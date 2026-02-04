L’addio di Vannacci alla Lega Zaia | Gli abbiamo aperto il partito come se fosse un principe ci se

Roberto Vannacci ha lasciato ufficialmente la Lega. Ieri pomeriggio, nella sala riunioni del Pio Albergo Trivulzio a Milano, si sono riuniti i dirigenti del partito per un’ultima volta. Dopo una lunga riunione, il generale in congedo ha annunciato di aver deciso di uscire, chiudendo così il suo percorso con il partito di Matteo Salvini. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e dissensi interni.

Roberto Vannacci ha chiuso definitivamente il capitolo con la Lega. Alle 18.30 di ieri, da una piccola sala riunioni al primo piano del palazzo del Pio Albergo Trivulzio a Milano, dove si era radunato il gruppo dirigente del partito per un’ultima riunione di crisi, il generale in congedo ha annunciato il suo addio. Non con un comunicato ufficiale, ma con un gesto simbolico: ha posato sul tavolo il tesserino di iscrizione alla Lega, con il logo rosso e nero, e ha detto, a voce bassa ma chiara, che non avrebbe più partecipato a nessun congresso, assemblea o seduta del gruppo parlamentare europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Zaia commenta l’addio di Vannacci alla Lega e dice che ora bisogna fare i conti con le conseguenze.

Vannacci si allontana dalla Lega di Salvini e si prepara a lanciare il nuovo partito, Futuro Nazionale.

