Un uomo è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, avvenuto nel luglio 2022 durante un evento elettorale a Nara. La sentenza arriva a oltre tre anni dall’attentato che ha scosso il Giappone, con il tribunale che ha giudicato la responsabilità dell’imputato. Questa decisione rappresenta un importante passo nel processo di giustizia relativo a uno degli eventi più discussi del recente panorama politico giapponese.

(Adnkronos) – L’uomo che uccise l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato condannato all’ergastolo, oltre tre anni dopo l’attentato avvenuto durante un comizio elettorale a Nara nel luglio 2022. Il 45enne Tetsuya Yamagami aveva ammesso la propria responsabilità fin dall’inizio del processo, ma la decisione sulla pena aveva diviso l’opinione pubblica: l’accusa chiedeva il carcere a vita per un “atto gravissimo”, mentre la difesa aveva invocato clemenza sostenendo che Yamagami fosse vittima di “abusi religiosi”. L’omicidio di Abe, il premier più longevo nella storia del Giappone, sconvolse un Paese dove i reati con armi da fuoco sono rarissimi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giappone, condannato all’ergastolo assassino dell’ex premier Abe

Giappone, ergastolo all'uomo che assassinò ex premier Shinzo AbeIn Giappone, un uomo è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso l’ex premier Shinzo Abe.

L’uomo che ha ucciso l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato condannato all’ergastoloL’uomo responsabile dell’omicidio dell’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato condannato all’ergastolo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Giappone, condannato all'ergastolo l'assassino dell'ex premier Shinzo Abe; Giappone, condannato all'ergastolo l'assassino dell'ex premier Shinzo Abe; Giappone, condannato all'ergastolo l'assassino dell'ex premier Shinzo Abe; L'uomo che uccise l'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato condannato all'ergastolo.

Giappone, ergastolo per l’assassino dell’ex premier Shinzo AbeCondannato Tetsuya Yamagami, il 45enne rovinato dalla setta del reverendo Moon che nel 2022 si «vendicò» con l’omicidio politico ... ilsole24ore.com

Ergastolo per Tetsuya Yamagami, il killer di Shinzo Abe diventato un simbolo in GiapponeHa moltissimi fan che lo sostengono e gli scrivono in carcere. Ha confessato subito di essere stato lui. È emersa una storia di sofferenza familiare e di ... huffingtonpost.it

Giappone, condannato all'ergastolo l'assassino dell'ex premier Shinzo Abe. Carcere a vita per il 45enne Tetsuya Yamagami, reo confesso #ANSA facebook

L’uomo che uccise l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato condannato all’ergastolo x.com