Levante dopo Sanremo | Non c’è stata censura E poi bacia in diretta Mara Venier

Dopo il Festival di Sanremo 2026, Levante ha dichiarato che non c’è stata censura riguardo al suo intervento sul palco. La cantante ha poi baciato in diretta Mara Venier, chiudendo così le discussioni nate in seguito all’evento. Le polemiche si erano concentrate sulla performance durante la serata delle cover, ma l’artista ha chiarito la sua posizione.

(Adnkronos) – "Non c'è stata censura". Levante mette fine alle polemiche nate dopo il bacio sul palco del Festival di Sanremo 2026 con Gaia nella serata delle cover. Il dibattito è nato quando le telecamere hanno effettuato uno zoom out sul momento del bacio, portando il pubblico a pensare che fosse stato un gesto voluto a censurare. Ospite oggi da Mara Venier a 'Domenica In- Speciale Sanremo', la cantante ha voluto ripetere che non c'è stata alcuna censura da parte della Rai. "Io non avevo mai dato un bacio a Gaia, durante le prove non era previsto", ha spiegato. "Sì, ma non c'è nulla di male in ogni caso", ha replicato Venier, che poi ha voluto scherzare chiedendo all'artista di scambiarsi un bacio sulle labbra in diretta: "E baciami. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Mara Venier spiega come stanno i Ricchi e Poveri dopo la caduta in diretta a Domenica InRispondendo ad alcuni commenti Instagram, Mara Venier ha spiegato come stanno i Ricchi e Poveri dopo la caduta in diretta a Domenica In.

Sanremo, bacio tra Levante e Gaia dopo il duetto ma la Rai censura: è rivolta sui socialSi è concluso con un bacio sulle labbra il duetto tra Levante e Gaia sulle note di “I maschi” di Gianna Nannini.

