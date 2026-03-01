Al Festival non c' è stata censura nessuno lo sapeva E Levante bacia anche Mara Venier

Durante una puntata di Domenica In, Levante ha dichiarato che al Festival non c’era alcuna censura e nessuno ne era a conoscenza. In passato, molti avevano accusato la regia di aver nascosto il bacio tra Levante e Gaia, ma l’artista ha chiarito che nessuno aveva previsto l’evento. Inoltre, Levante ha anche baciato Mara Venier, attirando l’attenzione sul momento.

In tanti hanno gridato allo scandalo, additando la regia del Festival come responsabile della censura del bacio tra Levante e Gaia, ma è la stessa artista siciliana a rivelare la verità durante Domenica In: "Non lo sapeva nessuno". Ospite di Mara Venier nella consueta puntata domenicale post-Sanremo, la cantautrice ha spiegato chiaramente alla padrona di casa che dietro le quinte nessuno era a conoscenza di ciò che sarebbe accaduto durante la serata cover dello scorso 27 febbraio. "La regia non lo sapeva, il bacio non c'era nella prova generale", rivela Levante, precisando che nel corso delle prove svolte durante la mattinata di venerdì lei e Gaia si erano limitate a cantare: quel gesto, quindi, aveva letteralmente colto di sorpresa i tecnici, impreparati a riportare il focus sulla scena.