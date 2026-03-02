Una lettera aperta al Governo Meloni, firmata da gruppi come Come Maiindifferenti, Voci ebraiche per la pace e L?A, invita il governo a non essere complici del Board of Peace. Nel testo si chiede un impegno più deciso e si rivolge direttamente alle autorità, evidenziando le posizioni di alcune associazioni ebraiche sulle questioni di pace, senza entrare in analisi o interpretazioni.

L'appello Pubblichiamo l'intervento di Maiindifferenti – Voci ebraiche per la pace e L?A – Laboratorio ebraico antirazzista L'appello Pubblichiamo l'intervento di Maiindifferenti – Voci ebraiche per la pace e L?A – Laboratorio ebraico antirazzista Come Maiindifferenti – Voci ebraiche per la pace e L?A – Laboratorio ebraico antirazzista rivolgiamo un fermo invito alla Presidente del Consiglio e ai Ministri di questo PaeseNON SIATE COMPLICI del Board of Peace! L’Italia partecipa a un consesso in cui Trump si pone come Presidente a vita, indipendentemente dal suo ruolo alla Casa Bianca. Nei 13 articoli del regolamento la parola Gaza non risulta nemmeno una volta, non ci sono rappresentanze dirette dei palestinesi nel Board e di pace non si parla ma solo di affari. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Lettera al governo Meloni: «Non siate complici del Board of Peace

