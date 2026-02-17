Ricciardi al governo | Board of Peace? Siete complici di un sistema d’affari che si spartisce il mondo

Ricciardi ha attaccato il Board of Peace, accusandolo di essere complici di un sistema di affari che distribuisce il potere nel mondo. Durante un comizio a Milano, ha affermato che chi si siede al tavolo di questa organizzazione rappresenta i ricchi e i potenti che controllano le sorti globali. Ricciardi ha evidenziato come questa assemblea sia il simbolo di un sistema economico che favorisce interessi esclusivi, lasciando da parte le esigenze della gente comune.

“Voi andate a sedervi in quello che è il simbolo dei nostri tempi, perché questo comitato d’affari è il simbolo dei nostri tempo: i ricchi e i potenti che governano. E delegittimare tutti gli organi internazionali, organismi terzi, la magistratura, è il disegno che avete da Minneapolis a Gaza a Roma, perché quando non ci sono organi di garanzia, esistono due leggi, quella dei soldi e quella delle armi”. Lo dice Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, intervenendo in aula per le dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per la partecipazione dell’Italia al Board of peace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

