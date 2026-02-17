Elly Schlein critica il governo per aver tentato di aggirare un divieto costituzionale, sostenendo che questa mossa mette a rischio la posizione internazionale dell’Italia. La leader del Partito Democratico ha dichiarato che l’Italia non può partecipare come osservatrice al Board of Peace senza rispettare le leggi fondamentali del Paese. Schlein ha anche sottolineato che questa iniziativa riflette la volontà di contribuire a un ordine mondiale più stabile, ma deve avvenire nel rispetto della Costituzione. La questione ha suscitato un acceso dibattito tra gli esponenti politici, con alcuni che chiedono chiarimenti sul rispetto delle norme costituzionali.

“Eludere la Costituzione è come violarla. La partecipazione dell’Italia come osservatrice al Board of Peace riguarda la collocazione internazionale del paese, il rispetto della Costituzione e l’idea stessa di ordine mondiale a cui intendiamo contribuire. Non è una scelta tecnica “. Così Elly Schlein alla Camera dopo le comunicazioni di Antonio Tajani sulla partecipazione dell’Italia da ‘osservatore’ alla riunione del Board of Peace. “Tajani ha detto di non capire cosa c’è da strepitare, state cercando di aggirare un divieto costituzionale giocando sulle parole” parlando di ruolo di osservatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Board of Peace? State cercando di aggirare un divieto costituzionale”: Schlein attacca il governo e manda un messaggio a Meloni

Schlein sferza Meloni: “Subalterna a Trump, su Board of Peace vuole aggirare la Costituzione”Elly Schlein critica duramente Giorgia Meloni per aver deciso di aderire come Paese osservatore al Board of Peace di Trump, accusandola di mettere gli interessi di Washington davanti alla Costituzione italiana.

Board of Peace, Meloni frena sull'adesione al club di Trump: "Incompatibilità costituzionale"Giorgia Meloni ha dichiarato che l’adesione al Board of Peace, promosso da Donald Trump per affrontare la crisi nella Striscia di Gaza, presenta incompatibilità costituzionale per l’Italia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.