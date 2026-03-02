Letizia di Spagna Juan Carlos bloccato ad Abu Dhabi Può succedere di tutto

Juan Carlos, padre di Felipe VI e suocero di Letizia di Spagna, è rimasto coinvolto nel conflitto in Medio Oriente. Attualmente si trova ad Abu Dhabi, dove è stato bloccato e non può lasciare il paese. La situazione ha generato preoccupazioni e speculazioni sulla sua sicurezza, mentre le circostanze del suo blocco restano ancora poco chiare.

Juan Carlos, padre di Felipe VI e suocero di Letizia di Spagna, è rimasto coinvolto nel conflitto che sta bruciando il Medio Oriente. Infatti, da oltre 5 anni vive in esilio volontario ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, dove è rimasto bloccato. Letizia e Felipe di Spagna in apprensione per Juan Carlos Letizia e Felipe di Spagna sono in apprensione per Juan Carlos che non può lasciare Abu Dhabi, dove risiede dal 2020 dopo lo scandalo finanziario che lo ha travolto. Il padre dell'attuale Sovrano non può rientrare a Madrid, mentre il conflitto imperversa sul Medio Oriente. Gli spazi aerei sono chiusi e Juan Carlos, come moltissimi altri cittadini europei, non può rientrare nel proprio Paese, rimanendo in una zona di guerra.

