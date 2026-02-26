Un libro che interroga l’identità e prova a raccontare la Sicilia contemporanea attraverso la forza della narrazione. Venerdì 27 febbraio alle 17.30, nella sala convegni Andrea Camilleri di Porto Empedocle, sarà presentato "Nell’isola che non c’è" di Beniamino Biondi, volume che sta attirando attenzione per la profondità della riflessione e l’intensità dei temi affrontati. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Porto Empedocle con il patrocinio del Comune nell’ambito di un percorso volto a sostenere momenti di crescita culturale e di confronto aperto alla comunità. Seguirà l’intervento dell’autore che accompagnerà il pubblico dentro la genesi del libro soffermandosi sui nuclei tematici e sulle motivazioni che hanno guidato la scrittura. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Viaggio nell'antica Brundisium: Francesco Rodio presenta il suo libroGiovedì 5 febbraio alle ore 18:30 la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale ospita la presentazione del libro “Viaggio alla scoperta...

Sora, Fausto Bertinotti presenta il suo ultimo libro "La sinistra che non c'è"Fausto Bertinotti sarà ospite del Comune di Sora venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 17.

Temi più discussi: Nell’isola che non c’è: Beniamino Biondi presenta il suo libro a Porto Empedocle; L’isola che torna a vivere; I 41-bis nell’Isola, anche Uil in piazza il 28 febbraio. Flavia Murru: Carceri sarde già sovraffollate; Sant'Elena: un posto lontano da tutto.

Nell’isola che non c’è: Beniamino Biondi presenta il suo libro a Porto EmpedocleUn libro che interroga l’identità e prova a raccontare la Sicilia contemporanea attraverso la forza della narrazione. Venerdì 27 febbraio alle 17.30, nella sala convegni Andrea Camilleri di Porto Empe ... agrigentonotizie.it

L'isola che non c'è, l'atlante di Biondi sui borghi di Siciliadi Francesco Terracina (BENIAMINO BIONDI, NELL'ISOLA CHE NON C'È. GUIDA AI BORGHI FANTASMA DI SICILIA, IL PALINDROMO, 320 PP., 22 EURO). Tre anni a scarpinare tra quello che resta di un centinaio di ... ansa.it

L'1 marzo sarà la prima domenica del mese, quindi a ingresso gratuito nei luoghi della cultura e si potrà partecipare sia alle consuete visite guidate nella Valle dei Templi che alla prima "Passeggiata nella storia" condotta dallo storico Beniamino Biondi - facebook.com facebook