leone xiv mette cristo al centro nella ue vedo tentazioni totalitarie

Il cardinale Gerhard Ludwig Müller, ex prefetto dell’ex Sant’Uffizio, ha dichiarato che Leone XIV pone Cristo al centro della sua visione religiosa e che nell’Unione europea si riscontrano tentazioni totalitarie. Müller ha inoltre affermato che la divinizzazione dello Stato rappresenta un segno di paganesimo. Le sue parole sono state condivise in un’intervista dove ha espresso la sua posizione su temi religiosi e politici.

Eminenza, ha notato un cambiamento nella Chiesa con il pontificato di Leone XIV rispetto al pontificato di Francesco? «Papa Francesco è venuto dall'America Latina con il proprio stile pastorale e politico. Si basava sulla grande spiegazione della dottrina fatta dal più grande teologo nella sede di San Pietro, papa Benedetto XVI. Ma adesso abbiamo un Papa che vive nella linea del grande teologo e padre della Chiesa sant'Agostino, e si sente questo cristocentrismo nelle sue omelie, prediche e testi, nella visione della trascendenza. E questo dà il primato ai temi teologici e pastorali rispetto ai temi dell'immigrazione e ad altre cose che riguardano la dimensione sociale.

Udienza Generale 11 febbraio 2026, Papa Leone XIV: conoscere Cristo attraverso la Bibbia per un intimo dialogo con Dio
Papa Leone XIV all'Udienza Generale di oggi ha spiegato la necessità di conoscere Cristo attraverso la Sacra Scrittura per poter instaurare un...

Leone XIV vuole un'Europa unita ma diversa dall'Ue
Leone XIV chiede un'Europa fondata su radici cristiane e dignità, oltre la burocrazia Ue.

Il Papa in dialogo coi preti di Roma: siate amici tra voi, attenti a invidia e inganni del web; La Chiesa sia presidio di carità e vicinanza dentro le sfide del territorio; Leone XIV mette in guardia preti e seminaristi dagli alberi che muoiono in piedi; Il Papa Leone XIV mette in guardia i seminaristi spagnoli contro l'attivismo senza vita interiore.

Leone XIV, Gesù viaggia con noi per insegnarci in questa città la logica dell'amore incondizionato
L'arrivo poco prima delle 16, il cortile dell'oratorio in festa e Papa Leone XIV è accolto dal Cardinale Vicario Baldo Reina e dai fedeli che lui si ferma a salutare insieme al parroco.

Papa Leone XIV oggi al Quarticciolo, periferia difficile di Roma
Una giornata speciale per il Quarticciolo, periferia est della Capitale, che oggi accoglie Papa Leone XIV nella parrocchia dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo. Si tratta della terza delle ...

La cautela di Leone XIV sull'escalation in Iran. Il Papa parla di pace e dialogo ma si tiene alla larga dai rischi di essere strumentalizzato.

Leone XIV alle due scuole: «La ricchezza della storia da cui provenite e la diffusa religiosità del vostro popolo non cancellano le numerose problematiche sociali che invocano un impegno audace da parte di tutti»