Il filosofo Leonardo Caffo licenziato dalla Naba dopo la condanna per maltrattamenti e lesioni sull'ex compagna

Il filosofo e insegnante presso l'università Naba è stato licenziato dopo la condanna in primo grado per maltrattamenti aggravati e lesioni gravi sull'ex compagna. L'uomo, di 37 anni, aveva visto ridotta la pena e concordato un percorso rieducativo con pena sospesa. La decisione di licenziamento è stata presa dall'istituzione accademica in seguito alla sentenza.

