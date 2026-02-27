Leonardo Caffo licenziato dalla Naba dopo la condanna per maltrattamenti Il filosofo | Scelta vendicativa e anticostituzionale

Un docente è stato licenziato dalla Naba in seguito a una vicenda legale che ha coinvolto accuse di maltrattamenti. La decisione dell’istituto ha suscitato reazioni e discussioni sulla validità delle scelte adottate. Dopo un procedimento giudiziario che si era concluso con un accordo tra le parti, si è deciso di interrompere il rapporto di lavoro, evidenziando le conseguenze di questa vicenda.

Il percorso giudiziario si era chiuso a dicembre con un accordo che sembrava mettere un punto fermo: l'ammissione delle colpe, la rinuncia all'appello e l'impegno a seguire un percorso di recupero per uomini maltrattanti in cambio della sospensione della pena. Eppure, per il filosofo Leonardo Caffo, 37 anni, è arrivata ieri un'altra sentenza. Questa volta dalla Naba, la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Come scrive il Corriere della Sera, l'università privata ha infatti deciso per il licenziamento in tronco del docente di Estetica, nonostante la sua fedina penale risulti pulita grazie ai benefici di legge ottenuti dopo la condanna per i maltrattamenti denunciati nel 2022 dall'ex compagna, Carola Provenzano.