il derby come misura del nuovo tennis italiano

Il derby rappresenta un momento di confronto che riflette l’evoluzione del nuovo tennis italiano. Attraverso questa metafora, si analizza come le sfide e le dinamiche tra atleti possano indicare i progressi e le trasformazioni del movimento tennistico nel nostro Paese. Un'occasione per comprendere i cambiamenti in atto e il percorso verso una maggiore competitività e crescita sportiva.

“Oggi persino la luce ha cambiato colore Si è messa la luna al posto del sole E sai che mi sembra di averla vissuta questa emozione Chissà in quale vita non ricordo dove”. È una strofa dell’ultimo singolo di Lorenzo Sonego, “Mia Madama”, un inno pop alla libertà e alla spensieratezza che Lorenzo ha scritto, come da consuetudine, con l’amico torinese AlterEdo. È anche un inno alla sua città, Torino. Lontano da casa però questa spensieratezza, che Lorenzo ha sempre dimostrato in campo, nonostante il suo noto atteggiamento da combattente – non lo vedrete mai spaccare racchette in campo – non è stata sufficiente per prevalere nella sfida tutta italiana con l’amico Lorenzo Musetti, con il quale due settimane fa aveva vinto assieme il torneo di doppio ad Hong Kong. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

