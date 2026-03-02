Legumi e colon infiammato | perché non fanno male e come mangiarli senza gonfiore

I legumi, spesso evitati da chi soffre di colon irritabile o teme il gonfiore, sono stati accusati di causare problemi all'intestino. Tuttavia, studi recenti mostrano che non sono dannosi e possono essere parte di una dieta equilibrata. Questo articolo spiega perché i legumi non fanno male e come consumarli senza rischiare gonfiore o disagio.

Il paradosso nasce da un equivoco diffuso: confondere il gonfiore con l’infiammazione e interpretare una risposta fisiologica dell’intestino come un segnale di danno. In realtà, la relazione tra legumi e salute del colon è molto più complessa: fibra fermentabile, microbiota, adattamento intestinale, modalità di preparazione e quantità consumate giocano un ruolo chiave nel determinare se un piatto di ceci diventa un alleato o un nemico. Abbiamo chiesto alla dottoressa Valeria Galfano, nutrizionista e autrice di Guida al controllo glicemico (Edizioni Edra) e **Dieta e allenamento al femminile **(Edizioni Lswr), di fare chiarezza su uno dei temi più dibattuti: legumi e colon infiammato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

