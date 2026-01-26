Perché l’intestino infiammato può causare il cancro al colon | la scoperta che lo spiega

Recenti studi pubblicati su Immunology hanno evidenziato un legame tra infiammazione cronica intestinale e il rischio di sviluppare il cancro al colon. La ricerca identifica un meccanismo immunitario che spiega come l’infiammazione persistente possa contribuire alla formazione di tumori. Questa scoperta fornisce una comprensione più approfondita dei processi coinvolti e può aprire nuove strade per la prevenzione e il trattamento della malattia.

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Immunology identifica un meccanismo immunitario che collega l'infiammazione cronica dell'intestino allo sviluppo dei tumori.

